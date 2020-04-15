На Буковині у двох новонароджених підтвердили коронавірус

У Чернівецькій області у двох новонароджених дітей підтвердили коронавірус. Їхні матері також хворі COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"На сьогодні маємо двох немовлят, які народилися від матерів із позитивним результатом аналізів на COVID-19. У дітей також підтвердився коронавірус. Одне немовля вдома на самоізоляції. Друга дитина госпіталізована вчора, 14 квітня, до реанімації через вроджену патологію, - сказали у пресслужбі.

Також там зазначили, що раніше в Чернівецькій області були ще двоє новонароджених немовлят із підозрою на COVID-19. Але їхні результати аналізів показали негативний результат.

"Від початку спалаху у нашій області було виявлено 68 хворих на коронавірус дітей. Шестеро уже вилікувалося", - додали в ОДА.

Читайте також: У Румунії коронавірус виявили у 10 немовлят

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

У Чернівецькій області зафіксували 589 випадків COVID-19.