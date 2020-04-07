У Румунії коронавірус виявили у 10 немовлят

У пологовому будинку на заході Румунії у десяти новонароджених дітей виявили коронавірус (COVID-19). Водночас аналізи, які здали матері цих дітей, показали негативні результати.

Про це повідомляє Romania Insider.

«Десятеро новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID-19) у пологовому будинку в місті Тімішоара, що на заході Румунії», - йдеться у повідомленні.

Водночас, тести на коронавірус, які здали матері цих немовлят, дали негативні результати.

Видання додає, що з 2 до 4 квітня були виписані дев’ятеро матерей із зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається у медзакладі.

Міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару наказав провести розслідування.

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Зазначається, що раніше в цьому пологовому будинку було виявлено коронавірус у 25 пацієнтів та медпрацівників.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.

Фото: АА