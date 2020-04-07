У Румунії коронавірус виявили у 10 немовлят
Про це повідомляє Romania Insider.
«Десятеро новонароджених здали позитивний тест на коронавірус (COVID-19) у пологовому будинку в місті Тімішоара, що на заході Румунії», - йдеться у повідомленні.
Водночас, тести на коронавірус, які здали матері цих немовлят, дали негативні результати.
Видання додає, що з 2 до 4 квітня були виписані дев’ятеро матерей із зараженими коронавірусом дітьми, одна жінка з дитиною залишається у медзакладі.
Міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару наказав провести розслідування.
Зазначається, що раніше в цьому пологовому будинку було виявлено коронавірус у 25 пацієнтів та медпрацівників.
Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.
Фото: АА