Село на Рівненщині "закрили" на карантин - встановлюють блокпости

У селі Зоря Рівненської області, в якому коронавірус підтверджено у 28 осіб, облаштовують контрольно-карантинні блокпости.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На в'їздах і виїздах з села Зоря Рівненського району розпочнуть діяти КПП. На даний час кількість хворих на коронавірус Covid-19 у населеному пункті становить 28 осіб. Рішення про таке карантинне обмеження прийнято на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у селі чотири особи госпіталізовані, у 24-х – легкий або середній стан важкості. Наразі встановлюються контактні особи.

Напередодні у селі почав діяти мобільно-консультаційний пункт для громадян, де чергують рятувальники, медики, поліцейські та представники сільради.

Як повідомляло агентство, на ранок 27 квітня на Рівненщині зафіксовано 538 випадків коронавірусу. За добу виявлено 21 новий випадок COVID-19. 14 випадків - летальні. Сьогодні, померла 81-річна жінка з Рівного та 71-річний чоловік з смт Квасилів. В обох були супутні захворювання.

Станом на ранок 27 квітня в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: пресслужба облдержадміністрації