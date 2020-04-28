Коронавірус у Запоріжжі: волонтери привезли продукти до ізольованого гуртожитку

Півтори сотні мешканців запорізького гуртожитку, в якому кілька днів тому зафіксували спалах коронавірусної інфекції, живуть в режимі повної ізоляції під охороною поліції.

Продукти людям привозять друзі, служба доставки і волонтери, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У неділю я сиділа без шматка хліба. Допомогли друзі, привезли продукти. Живу на четвертому поверсі, і у нас є дві важко хворі жінки, навіть вийти ліки купити не можемо», - розповідає журналістам Тетяна Вовк.

Волонтери підвозять їжу та воду до ізольованого гуртожитку у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

До спалаху коронавірусу в гуртожитку вона щодня їздила на роботу, зараз - працюватиме віддалено: комп'ютер мають привезти колеги, а ось з інтернетом поки що проблеми.

«На роботі дозволили працювати віддалено, але в моїй кімнаті немає підключення до інтернету. Майстер приїхати не може, у нього маленькі діти, мабуть, боїться», - каже Тетяна.

Сьогодні, 28 квітня, Олександрівська районна адміністрація, на території якої розташований гуртожиток, спільно з волонтерами, соціальною службою і представниками вірменської і мусульманської діаспори привезли ізольованим мешканцям воду, квас, продукти, миючі засоби і засоби захисту.

«15 осіб стоять на обліку в соцслужбі, їм зібрали пакети з їжею, якої вистачить на два тижні точно. На кожен поверх зібрали продуктові набори: 200 кг овочів передав директор оптового ринку, вірменська і мусульманська діаспори також зібрали продукти харчування, міський центр допомоги допоміг із засобами захисту. Всі оформили лікарняні позавчора і вчора. Безумовно, є хвилювання серед людей, але в основному всі все розуміють», - говорить керівник району Валерій Мостовий.

За його словами, наразі зараження коронавірусом підтверджено у 16 ​​осіб, які мешкають в гуртожитку, всі хворі і контактні ізольовані.

Як повідомлялося, медики протестували на COVID-19 понад 200 осіб, серед них - медики, касири одного з супермаркетів, співробітниця Пенсійного фонду.

Гуртожиток закритий, на вході встановлений пост поліції. Сьогодні там продовжують перебувати ті, хто не інфікований і не контактував з хворими.

Загалом в області, за даними лабораторного центру МОЗ, 208 лабораторно підтверджених випадків зараження. 45 осіб вже одужали і виписані, 5 - померли.

В Україні на ранок 28 квітня 9 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.