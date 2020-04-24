В українській армії зареєстрували п`ять нових випадків COVID-19

У Збройних силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 24 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 51 випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 15 осіб одужали та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 42 особи», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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Зазначається, що 4 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (по одному у ВМКЦ Центрального регіону, Чернівецькому військовому госпіталі, Мукачівському військовому госпіталі та Харківській обласній інфекційній лікарні), у Рівненській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Як повідомлялось, в Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19. Протягом 23 квітня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки.