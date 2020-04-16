ЗСУ отримали вісім оновлених броньованих розвідувальних машин

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод передало Міністерству оборони України партію з 8 одиниць капітально відновлених броньованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1.

Про це повідомляє Укроборонпром.

"Це перша партія техніки, яка пройшла капітальний ремонт та покращення характеристик на Миколаївському бронетанковому заводі вже в рамках цьогорічного державного оборонного замовлення. Навіть в умовах карантину та надзвичайної ситуації в країні ми не зупиняли виробництво. Тому, як тільки новий договір з Міністерством оборони було підписано, ми майже одразу відвантажили нашим військовим першу партію БРДМ-2 з покращеними характеристиками. Бойові завдання не можуть чекати, тому ми працювали і працюємо", – повідомив директор МБТЗ Юрій Кравченко.

Миколаївський бронетанковий завод передав військовим партію техніки / Фото: УкрОборонПром

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В ході капітального ремонту восьми машин фахівці підприємства покращили характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, БРДМ-2Л1 містить новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійну систему нічного керування; змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини за рахунок бокових люків із посиленим бронюванням, що пришвидшує десантування екіпажу та спрощує експлуатацію техніки.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні Збройних сил України, має підвищену прохідність та призначена для ведення розвідки та супроводження конвоїв, також слугує для розміщення спеціального озброєння.

Державне підприємство "Миколаївський бронетанковий завод" – одне із основних підприємств "Укроборонпрому", що спеціалізується на виготовленні та модернізації броньованої колісної техніки для Збройних сил України.