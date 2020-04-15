Українські військові тестують нові бронежилети

Спецпризначенці ЗСУ тестують нові зразки бойового спорядження - бронежилети та літнє взуття.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"У Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України тривають планові заняття з бойової підготовки, під час яких воїни проводять військові (дослідні) випробування нових зразків предметів речового майна. Йдеться про модульні бронежилети та літні черевики", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника групи зв’язків із громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у ЗС України підполковника Володимира Потапова, бойове спорядження тестують на заняттях із бойової підготовки та під час виконання заходів антитерористичного забезпечення на військових об’єктах. Взуття рівномірно розподілене між бойовими підрозділами та підрозділами забезпечення для тестування як у повсякденному носінні, так і на заходах із бойової підготовки.

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На нещодавніх заняттях спорядження тестували під час відпрацювання штурмових дій у будівлі та під час виконання вправ з вогневої підготовки. Спорядження розроблено таким чином, аби максимально закрити вразливі місця на тілі бійця. Нове спорядження має бути не лише надійним захистом, а й зручним, не сковувати рухів воїнів. Під час занять спецпризначенці перевіряють ще й стійкість спорядження до різноманітних навантажень, повідомив Потапов.

Фото: mil.gov.ua