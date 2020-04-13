За І квартал Укроборонпром зекономив на закупівлях понад 180 мільйонів

За підсумками першого кварталу підприємства Державного концерну "Укроборонпром" здійснили закупівлі через систему ProZorro на загальну суму 1,61 млрд гривень, при цьому економія завдяки відкритим торгам становила 183,09 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

"Так, за результатами першого кварталу 2020 року підприємства "Укроборонпрому" "увірвалися" до ТОП-3 замовників за кількістю оголошених конкурентних торгів – ми запустили більше 5000 конкурентних процедур на загальну суму 1,61 млрд грн, що допомогло нам зекономити 183,09 млн. грн", – цитує пресслужба директорку із закупівель Укроборонпрому Надія Бігун.

Як зазначається, найбільшу економію вдалося досягти завдяки двом централізованим закупівлям природного газу та електроенергії для підприємств-учасників "Укроборонпрому". Перші процедури на постачання енергоносіїв принесли близько 60 млн грн економії у 2020 році, порівняно із цінами, за якими підприємства закуповували енергоносії раніше.

На черзі - впровадження централізованого відбору постачальників в інших системних закупівлях, в яких існує потреба у підприємств Концерну.

В Укроборонпромі назвали ТОП-5 категорій у закупівлях підприємств Концерну. Зокрема, йдеться про такі групи товарів: обладнання, запасні частини для літальних апаратів – здійснено закупівель на 218,9 млн грн; металообробні верстати, обладнання та приладдя до них – 169,5 млн грн; запчастини та приладдя для військової техніки – 113,3 млн грн; програмне забезпечення – 99,8 млн грн; паливно-мастильні матеріали – 86,3 млн грн.

В концерні повідомили, що ефективність закупівель ґрунтується на відкритій конкурентній боротьбі учасників аукціонів. З метою підвищення конкуренції започатковано практику відкритого обговорення найбільших закупівель, під час якого вивчаються зауваження та пропозиції до технічного завдання, мінімізуються можливі дискримінаційні обмеження та покращується якість конкурсної документації.

За підсумками тендерних процедур підприємства-учасники Укроборонпрому отримали 48 скарг, 18 з яких були відхилені, 13 – задоволені, 11 – не розглядалися через подання із порушенням Порядку, 6 – досі знаходяться на розгляді.

Окрім добровільного проведення закупівель у системі ProZorro, Укроборонпром активно використовує майданчик ProZorro.Продажі. Зокрема, у першому кварталі 2020 року 27 підприємств Концерну оголосили 199 аукціонів та продали майна на 12,1 млн грн. За результатами аукціонів ціна на лоти виросла на 3,9 млн грн, або на 46,4% від оголошеної. Найбільш успішними є аукціони з продажу металобрухту (80% успішних аукціонів, зростання ціни - 40,8%) та вживаних авто (52% успішно завершених аукціонів із зростанням ціни на 83%).