Укроборонпром відновлює роботу заводу "Маяк"

Державний концерн "Укроборонпром" стабілізує роботу заводу "Маяк", відновлює виробництво та повертає у власність активи підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію заступника гендиректора концерну з питань взаємодії з органами державної влади Мустафи Найєма.

"Верховний суд України прийняв остаточне рішення про відновлення права власності заводу "Маяк" на одне з найбільших будівель підприємства – площею 6,5 тисяч кв.м на вул. Степана Бандери 8, корпус 16-А у Києві. Останні 15 років приміщення контролювалося приватною фірмою, яка здійснила його реконструкцію, а після - намагалася отримати будівлю у власність всупереч інвестиційному договору, укладеному з заводом "Маяк" у 2005 році. Державний завод роками судився із приватною фірмою за свою нерухомість, і от нарешті Верховний суд встановив, що вимоги приватної компанії були "спрямовані на незаконне вилучення майна із державної власності", – пояснив Найєм, коментуючи рішення ВС, яким відновлено права власності "Маяку" на заводське майно.

Як зазначається, нині керівництво державного концерну та заводу "Маяк" завершують юридичні процедури перереєстрації права власності на будівлю.

Налагодження виробництва та подальше встановлення контролю над майновим комплексом є першочерговим завданням нового керівництва заводу. За словами Найєма, у лютому 2020 року на заводі змінили директора, який повернув контроль над дочірньою компанією "Маяк-Сервіс". Через цю компанію попереднє керівництво заводу укладало значну частину договорів суборенди, не надавало звітність про результати своєї діяльності і намагалося змусити орендарів підписувати незаконні угоди з іншою приватною компанією. Новий директор звільнив керівництво дочірньої компанії і тепер договори оренди укладатимуться напряму з заводом "Маяк".

Наразі, як заявив Найєм, на заводі "Маяк" активно відновлюють виробництво кулеметів та інших видів продукції військового та спеціального призначення. Крім того, виробництво готують для виконання контрактів в рамках державного оборонного замовлення, від якого залежить подальше функціонування підприємства.

В пресслужбі повідомляють, що концерн активно допомагає заводу повернути не тільки державне замовлення, але і право власності на своє майно. Так, на початку року Міністерство юстиції України у відповідь на звернення концерну скасувало рішення про реєстрацію права власності третіх осіб на іншу будівлі заводу “Маяк” – по вул. Степана Бандери 8, корпус 20-А.

Мін’юст також розглядає звернення концерну щодо відновлення права власності "Маяку" на спортивну базу "Верблюд" в Оболонському районі Києва та базу відпочинку в Херсонській області.

АТ "Завод "Маяк" – підприємство, що спеціалізується на розробці та виготовленні стрілецької зброї та її складових компонентів, артилерійської зброї, ремонту та модернізації військової техніки, а також виробництві апаратури мовного оповіщення при аварійних ситуаціях військових, цивільних літаків та гелікоптерів. У 2012 році функції з управління державним пакетом акцій ПАТ "Завод "Маяк" (розміром 100%) були передані ФДМУ до ДК "Укроборонпром".