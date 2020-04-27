Міжміське пасажирське сполучення може запрацювати з 12 травня - Криклій

Міжміське пасажирське сполучення може запрацювати з 12 травня - Криклій

Укрінформ
У Мінінфраструктури планують відновлювати приміське і міжміське автобусне та залізничне сполучення в Україні з 12 травня. Але все залежатиме від показників поширення коронавірусу.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій.

Він зазначив, що внутрішнє авіасполучення по Україні буде запущене пізніше.

"Напевно будуть стримуючі рішення та обмеження: маски, термоскринінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати лише сидячі місця. Інакше ми матимемо гіперболічне зростання захворюваності", - підкреслив міністр.

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За словами Криклія, наразі в Мінінфраструктури готують власні пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину.

"Наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 16 березня прийняв рішення призупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню COVID-19. Також з 18 березня було призупинено залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

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25 березня по всій території України було введено надзвичайну ситуацію. 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив карантин до 11 травня.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9009 випадків захворювання COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти вже одужали.

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