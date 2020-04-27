Міжміське пасажирське сполучення може запрацювати з 12 травня - Криклій

У Мінінфраструктури планують відновлювати приміське і міжміське автобусне та залізничне сполучення в Україні з 12 травня. Але все залежатиме від показників поширення коронавірусу.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для Ліга.Бізнес.

"Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій.

Він зазначив, що внутрішнє авіасполучення по Україні буде запущене пізніше.

"Напевно будуть стримуючі рішення та обмеження: маски, термоскринінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати лише сидячі місця. Інакше ми матимемо гіперболічне зростання захворюваності", - підкреслив міністр.

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За словами Криклія, наразі в Мінінфраструктури готують власні пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину.

"Наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - уточнив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін 16 березня прийняв рішення призупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню COVID-19. Також з 18 березня було призупинено залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

25 березня по всій території України було введено надзвичайну ситуацію. 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив карантин до 11 травня.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9009 випадків захворювання COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти вже одужали.