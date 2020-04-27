Поновлення роботи метро залежить від рішень Кабміну - Кличко

Відновлення роботи Київського метрополітену залежатиме від рішень Кабінету міністрів України.

Про це на брифінгу 27 квітня сказав київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з постановою уряду, обмежувальні заходи, в тому числі щодо роботи метро, продовжені до 11 травня. Після цього, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, будуть ухвалені подальші рішення. Підкреслю, що рішення про закриття метро в Києві, Дніпрі та Харкові ухвалював уряд. І відновлення роботи метрополітену залежатиме, відповідно, від рішень Кабінету міністрів", - зазначив Кличко.

За його словами, столичний метрополітен не давав жодної офіційної інформації про дату відновлення роботи підземки.

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"Новина, яку підхопили і розповсюдили деякі ЗМІ, - фальшивка, її взяли з Telegram-каналу нібито столичного метро, але у метрополітену такого каналу немає. На жаль, далеко не всі ЗМІ звернулися за офіційним підтвердженням подібної інформації", - зазначив він.

Напередодні деякі ЗМІ з посиланням на нібито Telegram-канал Київського метрополітену повідомили, що відновлення роботи метро у столиці планується не раніше, ніж на третьому (з п’яти) етапі виходу з карантину, тобто з 31 травня.

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При цьому повідомлялося, що спочатку в метро їздити зможуть лише ті городяни, які мають спецпропуск. І тільки на наступному, четвертому, етапі метро відкриють для всіх пасажирів. "Поки що припускають, що це трапиться приблизно 10 червня", - йшлося у повідомленні.