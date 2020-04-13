У Києво-Печерській Лаврі - друга смерть від початку спалаху коронавірусу

У Києво-Печерській лаврі, де зафіксовано спалах коронавірусної інфекції, підтвердили другий випадок смерті.

Про це повідомили у пресслужбі УПЦ МП.

"Сьогодні у лікарні відійшов у вічність ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялись", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість інфікованих коронавірусом уточнюється, оскільки всі обстеження проводяться державними медичними установами.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у Лаврі становить 90.