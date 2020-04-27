Кількість інфікованих коронавірусом у ЗСУ зросла до 44

Протягом останньої доби у Збройних силах України зафіксовано шість нових випадків захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців.

Загалом кількість інфікованих становить 44 особи, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 27 квітня в Збройних силах України обліковано 44 хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 18 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 361 особа. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 117 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, двоє хворих військовослужбовців перебувають у закладах охорони здоров’я.

Також у Медичних силах запевнили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 квітня підтверджено 9009 випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.