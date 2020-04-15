Криклій сказав, коли запустять громадський транспорт

Криклій сказав, коли запустять громадський транспорт

КАРАНТИН
Укрінформ
Громадській транспорт в Україні відновлюватиме свою роботу поступово, не раніше травня.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel TV.

"Я думаю, що говорити про конкретні терміни зараз - це дуже передчасно. Але точно не раніше травня. Я би прогнозував червень-липень", - сказав Криклій, відповідаючи на питання журналіста про конкретні терміни запуску метро та громадського транспорту в Україні.

За його словами, відновлення роботи громадського транспорту відбуватиметься поступово, до повного зняття карантинних обмежень.

Він зазначив, що це відбудеться у разі зменшення кількості захворювань на коронавірус COVID-19 та смертей, спричинених цим вірусом.

Міністр підкреслив, що початок роботи громадського транспорту залежить насамперед від того, як українські громадяни будуть дотримуватись правил карантину та самоізоляції.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби COVID-19. Також з 18 березня були зупинені залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

25 березня було запроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні і продовжено карантин до 24 квітня.

В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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