Криклій сказав, коли запустять громадський транспорт

Громадській транспорт в Україні відновлюватиме свою роботу поступово, не раніше травня.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Obozrevatel TV.

"Я думаю, що говорити про конкретні терміни зараз - це дуже передчасно. Але точно не раніше травня. Я би прогнозував червень-липень", - сказав Криклій, відповідаючи на питання журналіста про конкретні терміни запуску метро та громадського транспорту в Україні.

За його словами, відновлення роботи громадського транспорту відбуватиметься поступово, до повного зняття карантинних обмежень.

Він зазначив, що це відбудеться у разі зменшення кількості захворювань на коронавірус COVID-19 та смертей, спричинених цим вірусом.

Міністр підкреслив, що початок роботи громадського транспорту залежить насамперед від того, як українські громадяни будуть дотримуватись правил карантину та самоізоляції.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня Кабмін постановив зупинити роботу метро в Києві, Харкові та Дніпрі для запобігання поширенню хвороби COVID-19. Також з 18 березня були зупинені залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

25 березня було запроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні і продовжено карантин до 24 квітня.

В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.