На Одещині досі працює майже половина ринків

Лише 26 основних ринків Одещини закрито на карантин, водночас на 21-му ринку триває торгівля, Поліція документує порушення та обіцяє покарання порушникам протиепідемічних заходів.

Таку заяву оприлюднив на брифінгу 17 квітня керівник Одеського главку Нацполіції Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 17 квітня закриті 26 із 47 промтоварних, продовольчих та змішаних ринків Одещини. Такі рішення прийняли комісії з ТЕБ і НС місцевих органів влади на виконання постанови головного державного санлікаря України №10 у межах карантинних заходів проти поширення COVID-19. Однак на 21 ринку триває торгівля, оскільки місцеві органи влади не ухвалили відповідних рішень", - зазначив Бех.

З огляду на порушення постанови державного санлікаря про карантин, наголосив він, керівництво ринків та підприємці вкотре отримали попередження. Поліція продовжує документувати факти торгівлю, яка здійснюється всупереч забороні, щоб притягнути винних до відповідальності.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу роботи центрального одеського ринку "Привоз", який теж не закрився, Бех повідомив, що "станом на 17 квітня керівництвом ГУ НП в області направлено меру Одеси чотири листи з пропозицією - розглянути на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС та ухвалити рішення про закриття міських ринків. Також попереджено директора ринку про необхідність виконувати постанову №10 головного державного санлікаря України".

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Разом з тим Бех обіцяв, що протягом доби буде прийнято відповідне рішення з тим, щоб посадовці "Привозу" та підприємці понесли належні кримінальні покарання у разі настання тяжких наслідків через ігнорування ними карантинних заходів

Також Бех додав, що поліція перебуває в діалозі з настоятелями храмів, щоб у найближчі дні не допустити порушень карантинних вимог.

Як повідомлялося, станом на 17 квітня в Одеській області лабораторно підтверджено 97 випадків COVID-19.

В Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.