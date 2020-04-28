В Україні підтвердили 9410 випадків коронавірусу, за добу - 401

Станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, за добу 401 нових випадків.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов передає кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 9410 людей. З них 639 дітей, а також 1843 медичних працівники", - сказав він.

Степанов зазначив, що за минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.

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За його словами, за останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків, більша частина яких супроводжувалася хронічними захворюваннями. Одужало - 128 пацієнтів.

Станом на ранок 28 квітня загальне число випадків зараження коронавірусом у світі досягло 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більше, ніж 211 тисяч летальних.