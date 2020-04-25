Радник Зеленського розповів, коли Україна почне виходити з карантину

Україна виходитиме з карантину і почне відновлення економіки, коли буде пройдено пік захворюваності коронавірусом.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У логіці президента рух буде йти у такий спосіб: заходи обмеження, які затискають економіку абсолюнто усвідомлено, триватимуть до тих пір, поки країна не підніметься на пік. Як тільки країна опиняється на піку захворюваності і йде зниження, починаються послаблення. Не для того, щоб забезпечити економічне зростання, а повернути Україну на тректорію відновлення ", - сказав Устенко.

На його думку, українська економіка, яка перебуває в умовах карантину , також страждає від корупційних явищ.

"За тими оцінками, які є у нас в Офісі президента, близько 5-10 млрд дол. у річному обчисленні розподіляється по різних корупційних каналах. У реальності йдеться про явні крадіжки, які кришуються різними політичними силами, які заморожуються представниками і великого, і середнього бізнесу, іноземного бізнесу ... Відкиньте свої фантазії з приводу того, кому скільки роздавати. У нас є обмеження ", - закликав радник президента.