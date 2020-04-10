Унаслідок "коронакризи" економіка впаде на 5% - радник Президента

На тлі світової економічної кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, українська економіка в поточному році впаде на 5% - замість запланованого зростання в 3,5%.

Такий прогноз в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" зробив радник Президента України з економічних питань, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"У базовому сценарії економіка впаде на 5%, у порівнянні з тими 3,5%, на які вона мала зрости. Ми стикнулися з ситуацією, коли у нас різко розширюється дефіцит державного бюджету. Дефіцит бюджету в поточному році сягне близько 10%", - заявив Устенко.

За його словами, основною причиною погіршення ситуації в українській економіці стало падіння світових ринків на тлі пандемії коронавірусу: "Ми падаємо через те, що було різке погіршення кон'юктури на світових ринках, а ми все ж таки сировинна країна, і більше половини нашого експорту - це сировина".

Експерт зазначив, що Україна буде змушена збільшувати зовнішні запозичення, оскільки в короткостроковій перспективі способів виправити становище немає.

"На превеликий жаль, нам доведеться робити додаткові борги. У короткостроковій перспективі у нас немає виходу, країна повинна буде позичати гроші. Питання - як, де, під який відсоток", - заявив він.

Також, на думку радника Президента, Україні доведеться шукати внутрішні політичні компроміси в питанні скорочення видаткової частини бюджету.

"Тут абсолютно очевидно, що мають бути зрушення в тих державних корпораціях, які у нас є. Там є очевидні можливості для зниження їхніх витрат, збільшення тих сум, які вони могли б дати державному бюджету. Принаймні в короткостроковій перспективі це поповнить наш бюджет", - підкреслив Устенко.

Крім того, у середньостроковій перспективі, за його словами, країна буде змушена вести політику монетарного ослаблення: "Ми вперше стикнулися з такою проблемою. І вперше ми повинні будемо вести політику монетарного ослаблення, зниження облікової ставки. І це дасть ефект у середньостроковій перспективі".

У далекій перспективі, за прогнозами Устенко, доходи бюджетів можна буде збільшити за рахунок наведення порядку в податковій і митній сферах. Однак швидкого ефекту тут чекати не можна.

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Говорячи про позитивні перспективи для України, експерт припустив, що країна зможе отримати позитивний баланс за рахунок продажу продовольчих ресурсів на зовнішніх ринках

"На щастя для нас, падіння цін не таке катастрофічне (на зовнішніх ринках, - ред.). Швидше за все, переміщення навіть буде в плюс іти по продовольчому ринку. І це означає, що ми трохи зможемо відігратися", - припустив Устенко.

Але в цілому, за його словами, стан світової економіки не додає оптимізму.

"Виступ директора-розпорядника МВФ був украй не обнадійливим. Світова економіка вперше після Великої депресії покаже таке глобальне падіння. Це падіння може перебувати у позначці 5-10% тільки протягом цього року", - резюмував радник Президента.

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Як повідомлялося, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що економічні наслідки кризи, викликаної Covid-19, матимуть різко негативну динаміку щонайменше до наступного року.

Ще три місяці тому 2020 року очікувалося позитивне зростання доходу на душу населення в більш ніж 160 країнах, що входять до складу Фонду. "Сьогодні цей показник перекинувся з ніг на голову: зараз ми прогнозуємо на цей рік, що більше 170 країн мають негативне зростання доходу на душу населення", - зазначила Георгієва.

При цьому, за її словами, криза найбільше зачепить економіки країн, що розвиваються, а також країни з низьким рівнем доходу.