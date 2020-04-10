Дискусія про соцполітику в умовах "коронакризи" є однобокою - радник Президента

Дискусія, яка ведеться в державі щодо соціальної політики в умовах епідемії коронавірусу, є однобокою, адже не незабаром держава стикнеться з безробіттям на тлі економічної кризи.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив радник Президента України з економічних питань, член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Дискусія з приводу соціальної політики є дещо однобокою. Бо це не лише обслуговування наших пенсіонерів і ті додаткові кошти, які будуть їм виплачені", - зазначив Устенко.

За його словами, вже незабаром Україна стикнеться безробіттям, посиленим поверненням великої кількості заробітчан. На думку експертів, слід готуватися до того, що ця категорія громадян залишатиметься в Україні від одного до трьох років.

"Коронавірус розвивається на тлі глобальної економічної кризи. І коли в країні є економічна криза, яка активно посилюється кризою коронавірусу, постають питання, пов`язані з падінням нашої економіки. Це колосальне завдання для Міністерства соціальної політики, для всіх політиків. Важливо чітко розуміти, що багато соціальних питань зрештою упруться в економіку", - наголосив радник Президента.

Він нагадав, що Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання вирішувати комплекс питань, які потягне за собою ситуація з епідемією коронавірусу. Такі ж питання порушувалися під час зустрічей глави держави з комітетами Верховної Ради з питань економічної та соціальної політики.

"Ми стикнулися з кризою, яка більша за Велику депресією 1928-32 років", - підсумував Устенко.