Зеленському представили перші програми допомоги малому бізнесу

Уряд та Національний банк відреагували на ініціативу Президента України та напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу.

Як повідомляє пресслужба глави держави, їх вже представили Володимиру Зеленському.

«Весь світ розробляє програми підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти потрібні фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору», – зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидше можна переформатувати програми «5-7-9». Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують. Друга програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

«За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу економіку», – наголосив Президент.

Глава уряду повідомив, що впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. КМУ сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками уряду, НБУ та банківського сектору й ініціював створення нових фінансових інструментів для підтримки малого та середнього бізнесу на час епідемії COVID-19.

Фото: сайт Президента