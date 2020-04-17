Вінниччина вводить додаткові обмеження на Великдень та поминальні дні

На Вінниччині запроваджуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи та особливий режим пересування на період великодніх свят та поминальних днів.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про введення на території Вінницької області додаткових обмежувальних заходів на період великодніх свят та поминальних днів. Обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення перенести поминальні дні з 25-26 квітня на Троїцьку поминальну суботу (6 червня 2020); обмежити доступ громадян до кладовищ у період з 20 квітня по 03 травня 2020 року, окрім здійснення обрядів поховання", - йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія ухвалила припинити рух транспорту до кладовищ, крім вантажних автомобілів, спецтехніки та транспорту, задіяного в обрядах поховання.

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Обмежувальними заходами передбачається запровадження заборони відвідування населенням лісових масивів на території області у вихідні та святкові дні. Для здійснення патрулювання лісових масивів на вихідні дні та з метою недопущення виникнення пожеж в області будуть створені "зелені патрулі".

Відповідні заходи запроваджуються до скасування карантину або пом’якшення обмежувальних заходів.

Як повідомляло агентство, з 19 квітня 2020 р. забороняється функціонування роздрібної торгівлі з лотків і на ринках (продовольчих, непродовольчих та змішаних форм власності).

Запроваджені урядом на період карантину обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб не було одночасно великої кількості заражень на коронавірусну хворобу.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. З 6 квітня уряд посилив обмежувальні заходи, встановивши, що не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Заборонено переміщення групою більш як дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків. Не можна перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.