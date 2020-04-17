На Вінниччині від COVID-19 одужали двадцять осіб

На Вінниччині станом на 11.00 п’ятниці одужали від COVID-19 двадцять осіб

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Станом на 11.00 годин 17 квітня на території Вінницької області зареєстровано 487 підозр на COVID-19. У 296 випадках виявлений коронавірус. Одужало 20 осіб (19 жителі міста Вінниці та один з Жмеринського району), що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, упродовж останньої доби в лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 394 зразки матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 17 випадках отримано позитивний результат.

Із загальної кількості хворих, у яких було підтверджено COVID-19, зафіксовано 19 випадків хвороби у дітей, зокрема, 10 – у Вінниці.

Загалом лабораторно підтверджені випадки коронавірусу зареєстровані на 24 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці – 126 та Калинівському районі - 57. Чистими від COVID-19 залишаються 5 із 27 районів області.

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На даний час в обласному лабораторному центрі наявний 21 набір реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксований 501 новий випадок.