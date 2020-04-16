Вінницька облрада узаконила проведення сесій у режимі відеоконференцій

Зміни до регламенту Вінницької обласної ради, які регулюють проведення сесій у режимі відеоконференцій, ухвалили в четвер депутати на позачерговій сесії облради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До порядку денного засідань у режимі відеоконференції можуть включатися питання невідкладного внесення змін до обласного бюджету щодо невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій..., чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання», - повідомив розробник відповідного рішення облради заступник голови обласної ради Михайло Кременюк.

За його словами, доповнення, внесені до регламенту обласної ради, стосуються проведення пленарних засідань, а також засідань президії, постійних комісій обласної ради в режимі відеоконференції у форматі дистанційного засідання. Вони спрямовані на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

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В оновленому форматі Регламентом унормовуються можливість реалізації прав депутатів обласної ради, ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні, встановлюються та фіксуються результати голосування стосовно кожного питання, яке розглядається на сесії облради у режимі відеоконференції.

Як повідомлялося, в Україні до 24 квітня продовжено карантин в зв'язку з поширенням захворювання, викликаного новим коронавірусом. Карантинними обмеженнями скасовано масові заходи.

За даними ЦГЗ, станом на 9 годину 16 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

У Вінницькій області 279 випадків COVID-19.