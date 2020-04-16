Сесія Вінницької облради розподілить майже 461 мільйон з обласного бюджету

Вінницька облрада на позачерговій сесії, яка проходить у режимі відеоконференції, розподілить 460,9 млн грн із загального та спеціального фондів обласного бюджету.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили в управлінні аналітично-інформаційної роботи облради.

«Згідно з розпорядженням керівництва обласної ради, з огляду на карантинні обмеження через епідемію коронавірусу пленарне засідання позачергової 43-ї сесії обласної ради 7 скликання проходить у режимі відеоконференції (дистанційного засідання). Задля цього затверджено спеціальний порядок проведення сесії у такому форматі», - поінформували в управлінні.

Зазначається, що участь у сесії беруть 60 із 84 депутатів. На сайті облради проводиться трансляція пленарного засідання.

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В управлінні аналітично-інформаційної роботи Вінницької облради розповіли, що головне питання порядку денного - внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік. Депутати мають розподілити 460,9 млн грн із загального та спеціального фондів обласного бюджету. Основну частину видатків планується спрямувати на медичну галузь, аби уможливити оперативне використання коштів на потреби, пов’язані із боротьбою з коронавірусом.

Фото з відкритих джерел