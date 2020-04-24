На Вінниччині тимчасово зачинили Браїлівський монастир УПЦ МП

У Вінницькій області для вірян тимчасово закрили жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП, митрополит Варсофоній зазначив, що цей крок пов'язаний з підпалом монастиря в Одесі.

"Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі", – сказав Варсофоній.

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Нагадаємо: у ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Відкритим полум'ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля, які згодом знищив вогонь. Ймовірною причиною загоряння вважають підпал.