На Донеччині вже є третя сучасна ПЛР-лабораторія для дослідження хворих на COVID-19

В Донецькій області вже є третя в регіоні сучасна, потужна ПЛР-лабораторія для дослідження хворих на COVID-19 на півдні області.

Про це 22 квітня на пресбрифінгу в Краматорську заявив в.о. директора ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Василь Гончаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"15 квітня Маріупольська філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» отримала ПЛР-лабораторію від Фонду Ріната Ахметова. І це гарне, сучасне обладнення. І на півдні регіону вона десь через місяць почне працювати, робити перші проби. Вона дуже потрібна і буде дуже затребувана", - сказав Гончаренко.

Читайте також: На Житомирщині за добу підтвердили 17 випадків коронавірусу

Він зазначив, що це третя така лабораторія в області, але вона більш потужна, може виконувати 300 і більше за день досліджень. "Зараз все відпрацьовується, готується, але ще місяць потрібен, щоб її запустити", - додав Гончаренко.

Як повідомлялося, на Донеччині вже є дві лабораторії для проведення досліджень на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які розміщені в Маріупольському центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, на базі міської лікарні № 4, та в Донецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом у Слов’янську. У Маріуполі ПЛР-лабораторія працює з 14 квітня, а в Слов’янську – з 6 квітня 2020 року.

В Донецькій області на 22 квітня зареєстровано 18 підтверджень зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, цих випадків 1 летальний, 10 людей, які одужали, а 7 – продовжують лікування.

В Україні на 22 квітня підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки.