На гроші від Світового банку додатково профінансуємо лікарні й закупимо обладнання - Степанов

На гроші від Світового банку додатково профінансуємо лікарні й закупимо обладнання - Степанов

Укрінформ
Із виділених Світовим банком Україні 135 мільйонів доларів 35 мільйонів будуть витрачені на боротьбу з COVID-19, 20 мільйонів - на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання і 15 мільйонів - на додаткове фінансування медзакладів.

Про це на брифінгу у середу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україні вдалася додатково залучити 135 млн дол. від Світового банку, 35 млн з яких підуть на боротьбу з COVID-19 в Україні. Ще 20 млн підуть на закупівлю матеріалів та обладнання, необхідних для подолання COVID-19, і 15 млн додаткового фінансування медичних закладів для забезпечення організації виявлення та лікування випадків COVID-19", - сказав Степанов.

Він додав, що також сьогодні на засіданні уряду будуть розглянуті питання забезпечення лікарськими засобами, забезпечення медпрацівників заробітними платами тощо.

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Як повідомляв Укрінфором, Світовий банк надасть Україні 135 млн дол. на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

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