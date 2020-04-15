На гроші від Світового банку додатково профінансуємо лікарні й закупимо обладнання - Степанов

Із виділених Світовим банком Україні 135 мільйонів доларів 35 мільйонів будуть витрачені на боротьбу з COVID-19, 20 мільйонів - на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання і 15 мільйонів - на додаткове фінансування медзакладів.

Про це на брифінгу у середу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україні вдалася додатково залучити 135 млн дол. від Світового банку, 35 млн з яких підуть на боротьбу з COVID-19 в Україні. Ще 20 млн підуть на закупівлю матеріалів та обладнання, необхідних для подолання COVID-19, і 15 млн додаткового фінансування медичних закладів для забезпечення організації виявлення та лікування випадків COVID-19", - сказав Степанов.

Він додав, що також сьогодні на засіданні уряду будуть розглянуті питання забезпечення лікарськими засобами, забезпечення медпрацівників заробітними платами тощо.

Як повідомляв Укрінфором, Світовий банк надасть Україні 135 млн дол. на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію епідемії COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.