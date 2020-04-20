У МОЗ розповіли, коли можна очікувати спалаху Covid-19 після Великодня

Через п'ять-десять днів після Великодніх свят в Україні може статися спалах нових заражень коронавірусом.

Про це в ефірі ТСН повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

"На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності", - зазначила вона.

За словами заступниці міністра, це станеться через те, що чимало українців не дотримувалися карантину й пішли до церков, де могли заразитися коронавірусом.

"Так відбулося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо чекати на таку загрозу і через тиждень практично", - додала Микичак.

Як повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я пов'язують зростання кількості інфікованих коронавірусом в останні дні з ігноруванням рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю, а також зі збільшенням кількості тестувань.

"Багато хто не дотримався наших рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння. У зв'язку з цим прояви були на четвертий-п'ятий день після того, як люди інфікувалися, і ми побачили відразу ріст захворюваності на коронавірус", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.