Майже 78% померлих від коронавірусу в Україні мали супутні захворювання – Степанов

В Україні близько 78% померлих від COVID-19 мали супутні захворювання.

Про це на брифінгу 18 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По всіх летальних випадках, які є в країні, близько 78% людей на сьогодні мали супутні захворювання. Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічне захворбювання легень, нирок. Це ті люди, які безпосередньо в групі ризику. Тому ми звертаємося до людей, які мають такі захворювання, максимально дотримуватись карантину, а також при появі перших симптомів одразу звертатися до лікаря", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали.

За даними Worldometer, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.