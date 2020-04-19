У МОЗ назвали причини зростання кількості інфікованих коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я пов'язують зростання кількості інфікованих коронавірусом в останні дні з ігноруванням рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю, а також збільшенням кількості тестувань.

Про це на брифінгу 19 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато хто не дотримався наших рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння. У зв'язку з цим прояви були на четвертий-п'ятий день після того, як люди інфікувалися, і ми побачили відразу ріст захворюваності на коронавірус", - сказав він.

Крім того, за словами міністра, останнім часом медики збільшили кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР.

"За десять днів було близько тисячі, а зараз близько п'яти тисяч таких тестувань. Звичайно, тому ми виявляємо більшу кількість людей, які захворіли на коронавірус", - резюмував Степанов.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

За останню добу зафіксовано 343 нові випадки. При цьому у попередні дні, 16 та 17 квітня, було 444 та 501 нових випадків.

Фото: МОЗ