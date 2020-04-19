У МОЗ назвали причини зростання кількості інфікованих коронавірусом
Про це на брифінгу 19 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Багато хто не дотримався наших рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння. У зв'язку з цим прояви були на четвертий-п'ятий день після того, як люди інфікувалися, і ми побачили відразу ріст захворюваності на коронавірус", - сказав він.
Крім того, за словами міністра, останнім часом медики збільшили кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР.
"За десять днів було близько тисячі, а зараз близько п'яти тисяч таких тестувань. Звичайно, тому ми виявляємо більшу кількість людей, які захворіли на коронавірус", - резюмував Степанов.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.
За останню добу зафіксовано 343 нові випадки. При цьому у попередні дні, 16 та 17 квітня, було 444 та 501 нових випадків.
Фото: МОЗ