МОЗ планує закупити американський противірусний препарат

Міністерство охорони здоров'я хоче закупити медичний препарат "Ремдесивір", який використовують при лікуванні коронавірусу.

Про це на брифінгу 19 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, у тому числі за допомогою дипломатичних каналів", - сказав посадовець.

"Ремдесивір - цей лікарський засіб був включений до нашого протоколу лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з американських компаній. Він свого часу застосовувся від лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", - додав Степанов.

За словами міністра, під час складання протоколу лікування коронавірусу українські лікарі брали приклад зі своїх американських і європейських колег, які використовують цей лікарський засіб.

"Згідно з нашим протоколом повинен використовуватися при тяжких і критичних станах", - розповів міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).