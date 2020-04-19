МОЗ планує закупити американський противірусний препарат
Про це на брифінгу 19 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, у тому числі за допомогою дипломатичних каналів", - сказав посадовець.
"Ремдесивір - цей лікарський засіб був включений до нашого протоколу лікування, який ми затвердили відразу після мого приходу на посаду. Це противірусний лікарський засіб, який виготовляє одна з американських компаній. Він свого часу застосовувся від лікування вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", - додав Степанов.
За словами міністра, під час складання протоколу лікування коронавірусу українські лікарі брали приклад зі своїх американських і європейських колег, які використовують цей лікарський засіб.
"Згідно з нашим протоколом повинен використовуватися при тяжких і критичних станах", - розповів міністр.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19. На амбулаторному лікуванні перебувають 3 617 пацієнтів, з них 273 дитини. Усього госпіталізовано 1 832 особи, з них 85 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 людина, з них 75 чоловіків та 66 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).