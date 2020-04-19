У Києві кількість хворих на COVID-19 зросла до 801

У Києві станом на 19 квітня кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину та становить 801.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Друзі! Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них – 4 медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Загалом у Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання на COVID-19",- написав Кличко.

Він зазначив, що захворіли: 18 жінок вiком вiд 29 до 76 років, а також дівчинка 10 років. Крім того, захворіли 11 чоловіків від 26 до 77 рокiв і хлопчик, якому 13 років. Госпіталізовано 5 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Фото: AA