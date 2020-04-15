Як пережити карантин: у Києві запускають онлайн-лекції

У столиці запускають онлайн лекції для емоційної підтримки населення під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"iHUB – хаб для стартапів та технологічних компаній, що відкрився в Києві за підтримки Київської міської державної адміністрації, запускає проєкт психологічної підтримки Mindly. Mindly – це онлайн-проєкт, що допомагає протистояти негативному психологічному впливу, не допускати паніки та зберегти психологічне здоров’я під час пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стежити за афішами майбутніх лекцій можна у Facebook.

Як повідомляють у КМДА, iHUB в онлайн-форматі створює інтерактивні лекції з професійними психологами, топовими лекторами, коучами з саморозвитку задля збереження психологічного здоров’я населення міста.

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня мер Києва Віталій Кличко на брифінгу заявив, що Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян. Він зазначив, що на сайті жителі столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. За його словами, 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.