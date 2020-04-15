У Києві за добу коронавірус виявили у 61 особи, серед них - шестеро дітей

У Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 61 людини, серед них – шестеро дітей.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус - 612. За минулу добу збільшилася на 61 людину. З них троє медиків. За добу в столиці ще один летальний випадок ", - сказав Кличко.

За його словами, серед киян, які захворіли: 26 жінок віком від віком від 26 до 65 років, 29 чоловіків - від 20 до 67 років, а також шестеро дітей.

Мер зазначив, що до лікарень госпіталізували 28 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, В Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. У Києві було зареєстровано 612 випадків.