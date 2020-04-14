Кличко: Якщо кількість хворих після Великодня зросте – карантин посилять

Якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про послаблення обмежувальних заходів.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна-24», передає пресслужба КМДА.

«Втілення цього плану напряму залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу», – наголосив мер Києва.

За його словами, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про послаблення обмежувальних заходів. Якщо ж кількість інфікованих буде зростати – обмеження можуть посилити.

Також Кличко прокоментував інформацію кількох ЗМІ про те, що пік захворюваності в столиці очікують на 24 квітня.

«Я спілкувався з багатьма епідеміологами, у тому числі з директором відомого в світі інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна та, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності. Так от, він сказав, що в нього немає відповіді на це питання. І наголосив, що головне, на його думку, ми зможемо пройти так званий пік розповсюдження хвороби без колапсу медичної системи, якщо будемо дотримуватися запроваджених правил», – підкреслив Кличко.

На сьогодні в Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56. З них 5 - медики.