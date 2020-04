НСЗУ спільно з Microsoft удосконалили "коронавірусний" чат-бот

Національна служба здоров’я України у співпраці з компанією Microsoft розширила функціонал боту піклування про здоров’я про COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України.

"Тепер він не тільки надає самооцінку стану усім охочим, оцінюючи симптоми та ймовірність ризиків інфікування, а й відповідає на 140 запитань про коронавірусну інфекцію: що таке COVID-19, як захистити себе від інфекції, чи рекомендоване носіння масок тощо. Перевірену та достовірну інформацію бот піклування про здоров’я надає в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що боту можна поставити будь-яке питання що стосується COVID-19, і отримати інформацію.

Зараз доступні 140 розгорнутих відповідей на різні теми з посиланнями на офіційні джерела, як українські, так і закордонні, серед яких передові інституції у сфері охорони здоров’я - World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), The National Health Service (NHS).

Скористуватися ботом можна на сайті НСЗУ за посиланням.

На початку бот запропонує 2 опції: пройти самооцінку на COVID-19 або поставити питання.

Бот піклування про здоров’я, створений за допомогою сервісу Microsoft Healthcare Bot на базі Microsoft Azure, використовує штучний інтелект (AI) та технологію обробки природних мов (NLP) для розуміння намірів користувачів та надання достовірної інформації щодо критеріїв, симптомів та ризиків впливу COVID-19, згідно з протоколами.

Сервіс Microsoft Healthcare Bot використовується організаціями охорони здоров’я зі всього світу більше як рік та спочатку був розроблений для функціонала віртуального асистента.

Починаючи з березня 2020 року, організації охорони здоров’я створили 1230 ботів для самооцінки COVID-19 на базі сервісу ботів Microsoft Healthcare, охопивши 18 мільйонів осіб та обслуговуючи понад 160 мільйонів повідомлень у всьому світі.