“Протокольні” ліки можна застосовувати виключно у медзакладах - МОЗ

Ліки, які прописані в протокол лікування COVID-19, мають застосовуватися виключно в медзакладах, самолікування ними неприпустиме.

Про це в інтерв'ю Українській правді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас над цим протоколом працюють найкращі лікарі за своїм фахом: анестезіологи, епідеміологи, ендикринологи, і вони прописують ті чи інші рекомендації лікування. Але те, що вони прописують, можна застосовувати виключно у медичних закладах під наглядом лікаря. Неможливо проводити жодних самолікувань", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в протколі лікування є антибактеріальна терапія, противірусна терапія, такі препарати як ремдесивір, гідроксихлорохін.

Водночас, Степанов наголосив, що в світі не існує ліків проти COVID-19.

"Ми постійно стежимо за тим, що відбувається у світі. Основна проблематика – ви ж знаєте, що у нас немає жодного лікарського засобу, на якому було б написано в показах – коронавірусна хвороба COVID-19. Тому весь світ на основі практичного досвіду щось вносить у лікарські рекомендації", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Також 15 квітня Кабінет міністрів розширив програму "Доступні ліки" розділом "ревматичні хвороби" та вніс до переліку засобів, що відпускаються за електронним рецептом міжнародні непатентовані назви хлорохін та гідроксихлорохін. Необхідність таких змін аргументували тим, що після того як в світі почали використовувати такі ліки як Плаквеніл для лікування COVID-19 та внесення хлорохіну та гідроксихлорохіну до українського протоколу лікування цієї хвороби, цей лікарський засіб зник з українських аптек, і поставило під загрозу лікування людей на ревматичні хвороби.