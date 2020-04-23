У лікарнях "першої хвилі" зайняті 10-15% ліжкомісць - Степанов

Пікове навантаження на систему охорони здоров'я станеться, коли кількість пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень почне наближуватися до 2 тисяч.

Про це в інтерв'ю Українській правді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли ми кажемо про пік, то ми повинні чітко розмежовувати, що в нас є здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу в умовах стаціонару... Умовно кажучи, якщо раптом завтра у нас буде на апаратах штучної вентиляції легень в лікарнях першої хвилі не 155 людей, а, не дай Боже, дуже різко почне зростати, і ця кількість почне наближатися до 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легень, тоді ми будемо відразу вводити другу хвилю. І це буде пікове навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Степанов.

Зараз, за словами Степанова в 243 лікарнях, які визначені для прийому першої хвилі пацієнтів з COVID-19, зайнято 10-15% ліжкомісць, з 2097 апаратів штучної вентиляції легень зайняті 155 (на момент проведення інтерв'ю 22 квітня).

Раніше заступник міністра охорони здоров'я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що одночасно лікарні "першої хвилі" здатні прийняти 3,5 тисячі важких пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв Укірнформ, станом на 23 квітня в Україні підтверджено 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. Серед захворілих - 1386 медичних працівників.