Біля кордону з Росією на Сумщині затримали порушників карантину

Сумські прикордонники на кордоні з РФ затримали двох порушників карантину, які мусили перебувати на самоізоляції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив прессекретар Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

«Під час заходів прикордонного контролю в пункті пропуску «Бачівськ» виявлено двох порушників карантину. Наші співвітчизники планували виїхати з України раніше встановленого терміну самоізоляції. Працівниками Національної поліції на них складені адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Їх подальшу долю вирішить суд», - розповів Ткач.

За його інформацією, з початку введення в Україні карантинних заходів на державному кордоні в межах відповідальності Сумського прикордонного загону виявлено дев'ять порушників правил самоізоляції, які намагалися виїхати до Росії.

Як повідомлялося, 17 березня КУпАП доповнено статтею 44-3, якою передбачено, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою штраф до 34 тис. грн.

Станом на ранок 25 квітня у Сумській області підтверджено 94 випадки коронавірусної інфекції, з них чотири летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 47 хворих вилікувалися.

В Україні зафіксували 8125 випадків Covid-19 (478 за минулу добу). Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 особа, 782 пацієнти одужали.