На Сумщині чоловік, який повинен був перебувати на самоізоляції, інфікував коронавірусом 24 людини

На Сумщині чоловік, який прибув з-за кордону і не самоізолювався, інфікував коронавірусом 24 людини.

Про це під час брифінгу в облдержадміністрації розповів заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Людина, не подумавши, з’їздивши за кордон, відпочивши, і знаючи, що вона повинна бути 14 днів на самоізоляції, вирішила все-таки відвідати своїх рідних. В результаті ми отримали 6 сімейних осередків, в яких захворіли 24 людини та одна людина померла», - розповів Мацюк.

Водночас він сказав, що не має морального права звинувачувати цю людину.

«Я б не сказав, що це було свідомо, бо це було в той період, коли в нас ще не було ситуації в Чернівцях. Ми вже тоді говорили, що люди, які повертаються з-за кордону, мають проходити самоізоляцію. Однак, карантинні заходи на території України ще не були введені, тому я не маю морального права звинувачувати людину. Також довести це дуже складно», – зауважив Мацюк.

Наразі за оприлюдненим фактом поліція проводить перевірку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 квітня 2020 року внесла зміни до Кримінального кодексу, де передбачено покарання для порушників карантину, через яких загинули люди, строком від 2 до 8 років позбавлення волі,

Станом на ранок 24 квітня у Сумській області підтверджено 90 випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 34 людей вилікувалося.

Станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.