В Україні підтвердили 7170 випадків COVID-19, за добу - 578

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, за добу 578 нових випадків.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Підтверджено 7 170 випадків COVID-19. Усього в Україні досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки", - йдеться у повідомленні.

На амбулаторному лікуванні 4 862 пацієнта, з них 372 дитини. Усього госпіталізовано 2 308 осіб, з них 103 дитини та 223 медпрацівники. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 100 людей, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей, з них 94 чоловіки та 93 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

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Загалом 504 людини вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 353 випадки (45 одужали);

Волинська обл. — 188 випадків (17 одужали);

Дніпропетровська обл. — 186 випадків (11 одужали);

Донецька обл. — 21 випадок (10 одужали);

Житомирська обл. — 304 випадки (1 одужав);

Закарпатська обл. — 230 випадків (22 одужали);

Запорізька обл. — 146 випадків (21 одужав);

Івано-Франківська область — 644 випадки (27 одужали);

м. Київ — 1 059 випадків (45 одужали);

Київська обл. — 451 випадок (33 одужали);

Кіровоградська обл. — 258 випадків (31 одужав);

Львівська обл. — 282 випадки (32 одужали);

Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 99 випадків;

Одеська обл. — 161 випадок (3 одужали);

Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. — 396 випадків (29 одужали);

Сумська обл. — 89 випадків (28 одужали);

Тернопільська обл. — 499 випадки (38 одужали);

Харківська обл. — 101 випадок (6 одужали);

Херсонська обл. — 77 випадків (10 одужали);

Хмельницька обл. — 61 випадок (7 одужали);

Черкаська обл. — 220 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. — 1140 випадків (36 одужали);

Чернігівська обл. — 17 випадків (3 одужали).

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