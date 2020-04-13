Кількість киян, які захворіли на COVID-19, за минулу добу збільшилась на 79 осіб - Кличко
Укрінформ
У Києві зареєстровано 495 випадків захворювання на коронавірус, з них 79 - за минулу добу.
Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Новини сьогодні тривожні. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилась ще на 79 людей. З них - шість медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль ще 2 летальних випадки", - сказав Кличко.
Загалом у Києві вже 495 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.