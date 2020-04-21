Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків

Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків

Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства готує спеціальний порядок роботи продуктових ринків.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Громадського" 21 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство економічного розвитку готує спеціальний порядок для того, щоб ринки працювали в межах чинного законодавства. Це стосується, в тому числі, безпечного перебування на цих ринках", - сказав Немчінов.

Він додав, що в уряді розуміють потребу фермерів та селян, які ведуть сільське господарство, в реалізації своєї продукції.

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Також зауважив, що "як тільки будуть самі власники ринків та оператори торгових площ готові до реалізації, то ми до цього повернемось", - сказав Немчінов.

Як раніше наголошували в Офісі Президента, міські голови Харкова та Одеси досі не ухвалили рішення про закриття продуктових ринків, і ті продовжують працювати.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, швидше за все, буде продовжений.

Станом на 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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