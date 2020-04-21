Мінекономіки готує спеціальний порядок роботи ринків

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства готує спеціальний порядок роботи продуктових ринків.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі "Громадського" 21 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство економічного розвитку готує спеціальний порядок для того, щоб ринки працювали в межах чинного законодавства. Це стосується, в тому числі, безпечного перебування на цих ринках", - сказав Немчінов.

Він додав, що в уряді розуміють потребу фермерів та селян, які ведуть сільське господарство, в реалізації своєї продукції.

Також зауважив, що "як тільки будуть самі власники ринків та оператори торгових площ готові до реалізації, то ми до цього повернемось", - сказав Немчінов.

Як раніше наголошували в Офісі Президента, міські голови Харкова та Одеси досі не ухвалили рішення про закриття продуктових ринків, і ті продовжують працювати.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, швидше за все, буде продовжений.

Станом на 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.