Харків і Одеса не закрили продуктові ринки - ОП

Харків і Одеса не закрили продуктові ринки - ОП

КАРАНТИН
Укрінформ
Міські голови Харкова та Одеси досі не прийняли рішення про закриття продуктових ринків, які продовжують працювати.

Про це йшлося під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на нараді торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях.

В ОП нагадали, що це питання обговорювалося на декількох минулих селекторах.

"Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття, - розповіли в Офісі Президента.

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У свою чергу Єрмак пообіцяв порушити питання перед Главою держави та очільником МВС.

«Ми піднімемо це питання більш серйозно з Президентом і міністром внутрішніх справ», – зазначив керівник ОП.

Крім того, Єрмак наголосив на важливості отримання оперативної інформації та статистики з регіонів про розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 і карантинні заходи, яких вживають.

«Якщо є якась проблема – вчасно надсилайте інформацію про це. Щоб вас не чекали, тому що без інформації з декількох областей ми не маємо повної картини по країні», – закликав голів ОДА керівник ОП.

Він також попросив очільників облдержадміністрацій провести роз’яснювальну роботу з головами РДА, щоб вони оперативно реагували на повідомлення про виявлення нових хворих на коронавірус та вживали необхідних заходів щодо їхньої обсервації чи госпіталізації.

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Єрмак наголосив на неприпустимості конфліктів між керівництвом ОДА та міськими головами й зауважив, що Президент оперативно отримує інформацію як від очільників областей, так і від міських голів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, швидше за все, буде продовжений.

Фото: president.gov.ua

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