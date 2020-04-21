Харків і Одеса не закрили продуктові ринки - ОП

Міські голови Харкова та Одеси досі не прийняли рішення про закриття продуктових ринків, які продовжують працювати.

Про це йшлося під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що на нараді торкнулися питання виконання рішення уряду та МОЗ про тимчасове закриття продовольчих ринків, зокрема в Одеській, Харківській, Вінницькій, Чернігівській, Закарпатській областях.

В ОП нагадали, що це питання обговорювалося на декількох минулих селекторах.

"Голови ОДА перелічених областей відзвітували, що станом на ранок вівторка всі продуктові ринки в їхніх регіонах закриті, проте в Харкові та Одесі вони продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття, - розповіли в Офісі Президента.

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У свою чергу Єрмак пообіцяв порушити питання перед Главою держави та очільником МВС.

«Ми піднімемо це питання більш серйозно з Президентом і міністром внутрішніх справ», – зазначив керівник ОП.

Крім того, Єрмак наголосив на важливості отримання оперативної інформації та статистики з регіонів про розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 і карантинні заходи, яких вживають.

«Якщо є якась проблема – вчасно надсилайте інформацію про це. Щоб вас не чекали, тому що без інформації з декількох областей ми не маємо повної картини по країні», – закликав голів ОДА керівник ОП.

Він також попросив очільників облдержадміністрацій провести роз’яснювальну роботу з головами РДА, щоб вони оперативно реагували на повідомлення про виявлення нових хворих на коронавірус та вживали необхідних заходів щодо їхньої обсервації чи госпіталізації.

Єрмак наголосив на неприпустимості конфліктів між керівництвом ОДА та міськими головами й зауважив, що Президент оперативно отримує інформацію як від очільників областей, так і від міських голів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Він діятиме до 24 квітня, але, за словами глави уряду, швидше за все, буде продовжений.

Фото: president.gov.ua