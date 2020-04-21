Правоохоронці встановлюють осіб, які прийшли на службу у Святогірську лавру
Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.
«Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала», – розповів Кириленко.
За його словами, згідно з наказом командувача ООС, в’їзди/виїзди з області закриті.
Він підкреслив, що правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території.
Як повідомляв Укрінформ, поліція 19 квітня розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.
Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.
За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, у порівнянні з 7,5 мільйона торік.