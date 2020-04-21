Правоохоронці встановлюють осіб, які прийшли на службу у Святогірську лавру

На Великоднє богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі з порушенням правил карантину прийшли до 350 людей, правоохоронці наразі встановлюють їх задля подальшої обсервації.

Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час селекторної наради керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє пресслужба глави держави.

«Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які мешкають на території лаври, а також прихожани. Поліція відповідним чином відреагувала», – розповів Кириленко.

За його словами, згідно з наказом командувача ООС, в’їзди/виїзди з області закриті.

Він підкреслив, що правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували в лаврі під час богослужіння, з метою недопущення їхнього виїзду з регіону та для подальшого проходження цими людьми обсервації в межах певної території.

Як повідомляв Укрінформ, поліція 19 квітня розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, у порівнянні з 7,5 мільйона торік.