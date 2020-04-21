Чернігів закриває усі роздрібні ринки

З 21 квітня у Чернігові закривають роздрібні, в тому числі, і продовольчі ринки.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові з 21 квітня забороняється функціонування роздрібних ринків, у тому числі продовольчих", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради на виконання постанови головного санітарного лікаря України від 16.04.2020 №10 "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у місцях торгівлі".

Контроль за виконанням постанови мають забезпечити сили правопорядку.

Рішення про повну заборону функціонування продовольчих ринків перед Великоднем приймала й обласна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На сьогодні в Чернігівській області зареєстровано 12 випадків захворювання на коронавірус, з них 1 - летальний. Осередками спалаху інфекційної хвороби визнані села Комарівка і Пам’ятне Борзнянського району, м. Носівка, с. Нова Басань Бобровицького району та с. Ніжинське Талалаївської ОТГ (Ніжинський район).

У Чернігові та інших містах обласного значення випадків захворюваності на COVID-19 не виявлено.