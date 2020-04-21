Карантин можуть не пом’якшити через масові служби у Почаєві та Святогірську - Немчінов

Кабінет Міністрів може не ухвалити рішення щодо пом’якшення карантину через масові великодні служби у Почаївській та Святогірській лаврах УПЦ МП.

Про це в ефірі "Громадського" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, відповідаючи на запитання, чи можливо, що через великодні служби з великою кількістю людей у Почаївській та Святогірській лаврах УПЦ МП карантин можуть не пом’якшити.

"Я думаю, що це цілком можливо, треба дивитися низку чинників. Якщо ви подивитесь статистку Нацполіції, кількість віруючих в церквах перевищувала прогнози. Вона була значно менше, ніж у звичайний період, але водночас це достатньо ризиковані були цифри, особливо як ви згадували про Почаїв і Донецьку область, де дійсно такі прецеденти були", - сказав Немчінов.

Він додав, що негативні моменти були і в Києві, зокрема згадав про ситуацію в Києво-Печерській лаврі, яка вже на карантині і де продовжують фіксувати нові випадки інфікування.

Водночас Немчінов зазначив, що поки важко оцінювати, яким буде кінцеве рішення Кабміну щодо карантину.

"Буде проведено комплексний аналіз ризиків, тільки після цього вже можна буде говорити про якийсь доконаний факт", — резюмував він.

Як повідомляло агентство, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити на розгляд постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня.

Водночас міністр зауважив, що буде запропоновано деяке пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки парками. Окрім цього, планується відкрити для відвідування музеї і бібліотеки. Водночас планується передбачити чіткі застереження стосовно дотримання карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінг на вході до закладів. Усі обмеження, за словами Степанова, будуть чітко регламентовані урядовим рішенням.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.