На Херсонщині сім нових випадків COVID-19, серед хворих – троє підлітків

На Херсонщині впродовж останньої доби зафіксовано 7 нових випадків COVID-19, серед виявлених хворих – троє підлітків з Нової Каховки.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Впродовж останньої доби виявлено 7 нових випадків… Захворювання виявлено у 3 дітей з міста Нова Каховка, які контактували з раніше встановленими хворими в родині: дівчинка 14 років, дівчинка 15 років, дівчинка 16 років. Їх стан задовільний, перебувають на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд», - йдеться у повідомленні.

Ще четверо виявлених хворих - із міста Олешки. Троє з них контактували із раніше встановленим хворим членом сім’ї - це 45-річний чоловік та його дружина та 21-річна дівчина. Стан хворих задовільний, перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом.

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Також коронавірус при лікуванні пневмонії виявили у 57-річного чоловіка, який перебуває на лікуванні в Олешківській центральній районній лікарні. Його стан середньої тяжкості, підключення до ШВЛ не потребує. Коло контактних осіб встановлюється. Їх буде перевірено методом ПЛР.

Станом на 20 квітня в Херсонській області 70 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. Повністю одужали 6 людей, 1 летальний випадок.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині чотири населені пункти, де зафіксовано збільшення кількості хворих на коронавірус, на святкові дні закрили на карантин – це міста Олешки та Генічеськ і села Малі Копані і Ліві Солонці.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 5 710 осіб. І з них 374 дитини, а також 1074 медичних працівників. При тому загалом одужало 359 осіб, летальних випадків – 151.

фото: СТК Photo