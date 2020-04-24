У Києві запустили Telegram-бот для контролю самоізоляції

Моніторинговий центр із протидії поширенню COVID-19 КМДА запустив Telegram-бот для киян, які знаходяться на самоізоляції.

Про це повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує пресслужба КМДА.

«Самоізольовані мають дотримуватись обраного режиму. Проте навряд чи комусь цікаві регулярні візити перевіряючих до помешкання. Відтепер контроль можна здійснювати дистанційно. Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він має відповісти протягом 10 хвилин, увімкнувши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного», – зазначив Бондаренко.

Він також пояснив, що такі повідомлення приходять кілька разів на день. У разі, якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) чи ігнорує повідомлення – до нього відправляють уповноважених осіб. У разі підтвердження факту порушення режиму самоізоляції складають протокол про адмінправопорушення та накладають штраф у 17 тисяч гривень. Поліція столиці склала вже 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції.

Telegram-бот легко встановити та легко видалити після завершення карантину.

У КМДА нагадали, що у столиці продовжує працювати Моніторинговий центр із протидії розповсюдженню COVID-19. До групи ризику, що контролює центр, увійшли понад 40 тисяч киян.

Моніторинговий центр вже здійснив майже 9 тисяч контактів для отримання інформації – дзвінків та опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час. Фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, й емоційну чи психологічну підтримку.

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"Звертаємо увагу, тільки через Моніторинговий центр з протидії COVID-19 відбувається спілкування з киянами, які перебувають у групі ризику. На жаль, є випадки шахрайських дзвінків– тож, будьте уважними", - йдеться у повідомленні.

Єдиний номер, з якого телефонують киянам представники Моніторингового центру: 093-117-15-51.