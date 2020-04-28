Forbes вніс маски українського бренду у ТОП-20 найкреативніших

До списку двадцяти найкреативніших захисних масок за версією журналу Forbes потрапив український бренд Juliya Kros дизайнерки Юлії Перекрьостової.

Про це повідомляється на сайті видання.

«Український бренд Juliya Kros відомий своїми асиметричними розрізами і позачасовою естетикою, позбавленою будь-яких прикрас. Її надихнули на створення масок для обличчя її клієнти, які почали масово звертатися з проханнями. Використовуючи тканину, що залишилася з двох останніх її колекцій, дизайнер Юлія Перекрьостова випустила ряд масок для обличчя в рамках своєї колекції Save Around», - йдеться у публікації.

Як зазначає видання, її маски містять застібки або сітчасту підкладку, що забезпечує власнику безпеку і робить його стильним.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.