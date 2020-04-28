Forbes вніс маски українського бренду у ТОП-20 найкреативніших
Про це повідомляється на сайті видання.
«Український бренд Juliya Kros відомий своїми асиметричними розрізами і позачасовою естетикою, позбавленою будь-яких прикрас. Її надихнули на створення масок для обличчя її клієнти, які почали масово звертатися з проханнями. Використовуючи тканину, що залишилася з двох останніх її колекцій, дизайнер Юлія Перекрьостова випустила ряд масок для обличчя в рамках своєї колекції Save Around», - йдеться у публікації.
Як зазначає видання, її маски містять застібки або сітчасту підкладку, що забезпечує власнику безпеку і робить його стильним.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 077 007, з них 211 960 летальних і 925 857 осіб одужало.